La Quotidienne du 17 novembre 2017

Voir ou revoir La Quotidienne de Secret Story 11 du 17 novembre 2017 en replay intégral présentée par Christophe Beaugrand en direct et en public. Retour en images sur les dernières actualités des Habitants de la Maison des Secrets. Hier soir lors du Prime, Shirley a été éliminée. Mais les Ha-bitants l’ignorent ! Encore un coup fumant de la Voix qui lui a fait réintégrer la Maison pour 24h seulement, tandis que Barbara s’offre un petit séjour dans la tour de contrôle. Laura est totalement effondrée à l’idée d’avoir perdu sa meilleure amie, quant aux autres, ils paniquent ! Shirley est-elle la nouvelle catapulte-woman ? Les anciens sont de retour : Vivian de la saison 8 et Sarah de la saison 10 ont fait leur entrée dans la Maison des Secrets et ça sent les missions infernales et les blagues à deux balles. Surprise : le buzz sonne ! Noré a appuyé sur le champignon rouge et compte bien découvrir le secret de Laura. Alors, a-t-il raison ? Alors si Laura se prépare peut-être à perdre son secret et sa grosse cagnotte, elle pourra se consoler en partageant une mission mariage avec Alain, son bien-aimé. Tout ça avec l’aide de Vivian, le super wedding-planneur !