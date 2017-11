La Quotidienne du 2 novembre 2017

Voir ou revoir La Quotidienne de Secret Story 11 du 2 novembre 2017 en replay intégral présentée par Christophe Beaugrand en direct et en public. Retour en images sur les dernières actualités des Habitants de la Maison des Secrets. Une nouvelle habitante a fait son entrée dans le Campus des Secrets. Il s’agit de Marie, meilleure amie de Laura, qui s’était sacrifiée pour la laisser intégrer l’aventure. Marie a une mission de taille, faire croire qu’elle a le pouvoir de choisir un candidat qu’elle affrontera dans le sas. Les habitants sortent alors le tapis rouge et les boites de cirages pour l’accueillir ! Pour Barbara c’est une première, pour une fois qu’une nouvelle fait son entrée sans la clasher… Pourtant la guerre des clans continue dans la Maison ! Hier soir, dans le Prime, un dilemme de l’horreur a lancé les hostilités et le clan de la chambre du bas vivait ses dernières heures ! A présent c’est chacun pour soi et entre les deux couples, Charlène, Benoit et Noré, Kamila, la rupture est consommée ! Un clash explose entre les deux anciennes copines, et Charlène ne compte pas se laisser faire. Et décidemment elle va faire parler d’elle, la jeune blonde se retrouve à l’origine d’une crise entre Laura et son amoureux… Missions, clans, et séparations… Retrouvez une Maison des Secrets sous haute tension !