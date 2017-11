La Quotidienne du 20 novembre 2017

Voir ou revoir La Quotidienne de Secret Story 11 du 20 novembre 2017 en replay intégral présentée par Christophe Beaugrand en direct et en public. Retour en images sur les dernières actualités des Habitants de la Maison des Secrets. Ce weekend, les murs ont tellement tremblé que la Maison des Se-crets est coupée en deux ! Les Eagles et les Tigers semblent irréconciliables… Après 24 heures passées dans la tour de contrôle, Barbara a finalement réintégré le campus et pris la place de Shirley sans que les Habitants ne s'en rendent compte. Quand ils l’ont aperçue, les Tigers ont ronronné de plaisir, quant aux Eagles… c’était un rire jaune ! De son coté, Kamila a décidé de ne plus courir après le secret de Laura. Elle peut se consacrer pleinement à sa mission avec Sarah ! Résultat, un très beau clash ! Les anciens Vivian et Sarah décident de mettre les Habitants face à différents dilemmes et évidemment ça explose entre Noré et Laura ! Mais l’amour va vite revenir dans la Maison. Lors d’un rendez-vous galant au pied de la tour Eiffel, Alain va demander sa main à Laura ! C’est beau mais c’est une mission ! Une parenthèse romantique qui va s’achever dès le retour des quatre Habitants sur le champ de bataille…