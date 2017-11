La Quotidienne du 21 novembre 2017

Voir ou revoir La Quotidienne de Secret Story 11 du 21 novembre 2017 en replay intégral présentée par Christophe Beaugrand en direct et en public. Retour en images sur les dernières actualités des Habitants de la Maison des Secrets. Hier, après une enquête acharnée, Noré a trouvé la moitié du secret de Laura ! Pendant que le marseillais parade, Barbara pleure toutes les larmes de son corps. C’était le secret de sa copine et elle voulait le trouver… Mais Noré va se retrouver pris dans la tourmente de la mission « meilleure ennemie » de sa femme Kamila et de Sarah. Les deux filles doivent faire croire qu’elles ne se supportent plus et le mar-seillais va en faire les frais. La Voix a décidé de lancer les soldes avant l’heure : le Buzz est à -50% et toute la Maison se rue dans le confessionnal… Le buzz à 2.500€, ça n’arrive qu’une fois par saison ! Les Habitants vont avoir chaud grâce au « cap ou pas cap » organisé par les deux anciens, Sarah et Vivian ! Ils ont organisé ce jeu pour les aider à choisir les deux étudiants à qui ils vont remettre les cartes de maitres des nominations. Et pour terminer en beauté, les Habitants organisent l’enterrement de vie de garçon d’Alain ! Au programme fête, danse, strip-tease et rigolade !