La Quotidienne du 22 novembre 2017

Voir ou revoir La Quotidienne de Secret Story 11 du 22 novembre 2017 en replay intégral présentée par Christophe Beaugrand en direct et en public. Retour en images sur les dernières actualités des Habitants de la Maison des Secrets. Quelques jours avant leur mariage, Alain et Laura ont passé une nuit agitée… Un petit nuage dans leur 7e ciel qui pourrait bien mettre leur mission mariage en danger ! Et c’est pas le moment, parce que pour être choisi comme Maîtres des Nominations, par les anciens Sarah et Vivian, il faut montrer qu’on est joueur ! Mais leur choix est fait : Laura et Noré sont les maitres des nominations. Alors, qui seront les nominés de la semaine ? Laura et Noré vont-ils réussir à trouver un accord ? Choisiront-ils l’amour, l’amitié ou la stratégie ? Quelles conséquences auront leur choix ?