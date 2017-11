La Quotidienne du 23 novembre 2017

Voir ou revoir La Quotidienne de Secret Story 11 du 23 novembre 2017 en replay intégral présentée par Christophe Beaugrand en direct et en public. Retour en images sur les dernières actualités des Habitants de la Maison des Secrets. Dans la Maison, il n’y a pas que le mariage d’Alain et Laura qui trotte dans toutes les têtes… La Voix a confié à Sarah et Kamila une mission clash qui jusque-là est un succès ! Le pauvre Noré ne reconnait plus sa femme et tombe dans le panneau. Et il n’est pas au bout de ses surprises parce que les deux diablotines vont profiter d’un sexy ménage pour en remettre une couche… Dernière soirée pour l’un de nos nominés Barbara, Benoit ou Charlène. Et même si c’est la cinquième fois qu’elle se retrouve dans le SAS, Barbara ne s’habitue pas ! Pour Charlène et Benoît, la perspective d’être séparés est difficile… Au programme de cette dernière soirée : du stress, des promesses, de la tendresse…