La Quotidienne du 24 novembre 2017

Voir ou revoir La Quotidienne de Secret Story 11 du 24 novembre 2017 en replay intégral présentée par Christophe Beaugrand en direct et en public. Retour en images sur les dernières actualités des Habitants de la Maison des Secrets. Les demi-finalistes sont connus : trois Tigers, Alain, Laura et Barbara et trois Eagles, Charlène, Kamila, et Noré. Charlène est tellement chamboulée qu’à peine revenue du sas, elle commet une jolie boulette auprès de Noré, son chef de clan. Grosse soirée pour le Marseillais qui a également appris que sa femme, en mission avec Sarah, l’avait mené en bateau toute la semaine… Et puis, tant qu’à faire, la Voix a décidé de l’associer à Laura, sa pire ennemie, dans une nouvelle mission. Noré ne perd jamais son célèbre sourire ! Hier soir, Charlène s’est efforcée de garder le sien malgré le départ de son amoureux Benoît. Les adieux dans le sas, c’est jamais facile…