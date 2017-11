La Quotidienne du 27 novembre 2017

Voir ou revoir La Quotidienne de Secret Story 11 du 27 novembre 2017 en replay intégral présentée par Christophe Beaugrand en direct et en public. Retour en images sur les dernières actualités des Habitants de la Maison des Secrets. Cette semaine s’annonce exceptionnelle pour les étudiants du Campus des Secrets ! La Voix met en jeu une place en finale ! La compétition va être serrée car ils sont plus motivés que jamais… Et ils pourront compter sur des visiteurs surprises pour leur donner du courage. Ils restent trois derniers secrets à découvrir, qui va enfin trouver le secret de Laura, Alain ou Barbara ? Qui sont ces invités mystères ? Qui gagnera la place en finale ? Mais pour l’instant, entre Laura et Alain, c’est le grand froid ! Heureusement la mission ”Cancres” de Laura et Noré va venir revigorer notre Reine des Neiges… Et quand les deux meilleurs ennemis s’allient pour mettre le feu aux poudres, c’est toute la Maison qui perd son sang-froid !