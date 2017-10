La Quotidienne du 27 octobre 2017

Voir ou revoir La Quotidienne de Secret Story 11 du 27 octobre 2017 en replay intégral présentée par Christophe Beaugrand en direct et en public. Retour en images sur les dernières actualités des Habitants de la Maison des Secrets. Hier soir, c’était une grosse soirée pour Barbara ! Pendant le Prime, Jordan lui a fait contre toute attente un joli cadeau : un message vocal de sa maman. Cassandre aussi, en quittant la Maison hier soir, a eu envie de gâter Babou : 1000 euros de moins dans sa cagnotte et un indice révélé sur son secret. Heureusement, la Voix a confié à Barbara une mission forte excitante : faire croire que Shirley est son ex. Les deux jeunes femmes vont peut-être se rapprocher grâce à cette mission. C’est Benjamin, son nouveau fiancé, qui va être surpris ! De son côté, Charlène a reçu de la Voix une nouvelle mission : une mission bisou. Charlène et Benoit vont devoir s’embrasser à un endroit précis sans se faire voir des autres Habitants. Et puis Kamila est rentrée du SAS, mais avec un petit goût amer dans la bouche… Son ami Jordan a désormais hérité de sa nomination à vie. Enfin dans la Maison, Barbara et Benjamin sont des chanceux. Ils vont pouvoir s’aimer à l’abri des regards dans la Love Room.