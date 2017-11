La Quotidienne du 28 novembre 2017

Voir ou revoir La Quotidienne de Secret Story 11 du 28 novembre 2017 en replay intégral présentée par Christophe Beaugrand en direct et en public. Retour en images sur les dernières actualités des Habitants de la Maison des Secrets. Cette semaine, la Voix met en jeu une place en finale ! Un nouveau dilemme attend donc les 4 candidats encore lice. Qui seront les heureux gagnants à rester dans la course ? Découvrez-le dans la Quotidienne du jour ! En cette semaine de demi-finale, la Voix est d’humeur taquine : elle a décidé de saupoudrer le Campus d’un grain de folie, en confiant à Kamila et Barbara une mission pour faire tourner les Habitants en bourrique. Et comme Noré et Laura sont eux aussi en mission cancres, c’est une ambiance de premier avril qui règne en cette fin novembre ! Chaque jour, les étudiants accueillent chaque soir un de leur proche pour le dîner. Les invitées du jour sont la sœur de Noré et celle de Kamila… Au menu, grosses boulettes à la Marseillaise et méli-mélo de carottes, le tout à la sauce… Bien piquante ! En écoutant sa sœur mettre les pieds dans le plat, Kamila manque de s’étouffer… Pendant qu’Alain regarde impuissant la moutarde monter au nez de Laura ! Ca y est, Noré a enfin trouvé la deuxième moitié du secret de Laura !