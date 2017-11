La Quotidienne du 3 novembre 2017

Voir ou revoir La Quotidienne de Secret Story 11 du 3 novembre 2017 en replay intégral présentée par Christophe Beaugrand en direct et en public. Retour en images sur les dernières actualités des Habitants de la Maison des Secrets.Ce soir dans la quotidienne, le secret de Laura est à nouveau en danger. Le téléphone rouge retentit et délivre un nouvel indice sur elle. Il est l’heure pour les habitants de se donner à fond sur la piste de la jolie brune, et il se pourrait bien qu’ils touchent du doigt son secret. Mais Laura peut se rassurer, sa meilleure amie vit juste à côté dans la tour de contrôle. Seulement la Voix leur a réservé une mission de taille… Elles doivent simuler un clash qui les mènera au Sas ensemble. Et si Laura semble avoir retrouvé sa copine, elle semble avoir perdu son chéri… le couple est toujours en froid, depuis la danse d’Alain et Charlène. Pour cette dernière le temps n’est pas au beau fixe non plus… Son secret avec Benoit semble vivre ses dernières heures après le buzz de Barbara. Après le sexy ménage où Barbara et Alain se sont donnés à fond pour tout faire briller, ils ont gagné un indice qui pourrait être fatal au couple, Benoit et Charlène. Et en plus d’avoir bientôt perdu leur secret, ils ont aussi perdu leurs amis, Kamila et Noré…