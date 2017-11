La Quotidienne du 30 novembre 2017

Voir ou revoir La Quotidienne de Secret Story 11 du 30 novembre 2017 en replay intégral présentée par Christophe Beaugrand en direct et en public. Retour en images sur les dernières actualités des Habitants de la Maison des Secrets. Hier, Kamila a quitté la Maison aux portes de la demi-finale. C’est un choc pour tous les Habitants… mais c’est aussi une concurrente redoutable qui a été éliminée. Noré est assuré d’être en finale mais tous les autres s’affronteront ce soir dans le sas pour le rejoindre. Qui mérite sa place en finale ? Retour sur la journée d’hier qui a commencé sous les meilleurs auspices pour Charlène. Une surprise l’attend dans le jardin. Et comme la Voix a très bon gout, elle ne s’est pas trompée pour le cadeau… Charlène est emballée et découvre sa maman ! Dans la Maison, c’est le choc : Charlène a éliminé Kamila ! Personne ne s’attendait à ce que la discrète blonde prenne le dessus sur la Marseillaise. Noré a du mal à réaliser qu’il est séparé de sa femme pour la première fois depuis longtemps et les autres Habitants réalisent que Charlène est une adversaire sérieuse. La soirée souvenirs plonge nos Habitants dans la nostalgie. Alors qu’Alain et Laura se réjouissent d’être tous les deux, Noré et Charlène sont déprimés d’avoir été séparés de leurs moitiés. Mais tous n’ont qu’un objectif, mettre les bouchées doubles pour remporter la demi-finale !