La Quotidienne du 30 octobre 2017

Voir ou revoir La Quotidienne de Secret Story 11 du 30 octobre 2017 en replay intégral présentée par Christophe Beaugrand en direct et en public. Retour en images sur les dernières actualités des Habitants de la Maison des Secrets. L’esprit maléfique d’halloween commencerait-il à planer sur la Mai-son ? Des phénomènes étranges se succèdent sur le campus ! La Voix a pris une décision diabolique : jusqu’au prime de mercredi, un Habitant par jour sera nominé ! Du coté de la Love Room, l’avalanche de bisous, de câlins et de caresses entre Barbara et Benjamin n’a pas eu lieu. En cause, le fantôme de l’ex de Benjamin qui continue de le hanter ! La rupture n’est pas loin… Un autre Habitant complètement possédé aujourd’hui, c’est Noré ! Alors qu’Alain lui reproche d’avoir récupéré un indice qui lui revenait, le marseillais monte en pression jusqu’à perdre son sang froid. Même Kamila, sa petite femme qui connaît par cœur son Nono ne le reconnaît plus. Cette semaine, La Voix a confié une mission à Barbara et Shirley. Barbara doit faire croire aux Habitants que Shirley est son ex ! Et pour y arriver, Barbara tisse sa toile autour du pauvre Jordan qui tombe dans le panneau… ou pas ?