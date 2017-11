La Quotidienne du 31 octobre 2017

Voir ou revoir La Quotidienne de Secret Story 11 du 31 octobre 2017 en replay intégral présentée par Christophe Beaugrand en direct et en public. Retour en images sur les dernières actualités des Habitants de la Maison des Secrets. Dans la Maison, la guerre des clans pointe le bout de son nez et l’esprit d’Halloween plane sur le Campus ! Les Habitants ont peur d’être découverts lors d’une mission… Charlène et Benoit sont en danger. Heureusement, ils peuvent compter sur l’aide de Noré et Kamila pour les couvrir et faire tout le boulot ! Quant à Barbara, elle pousse Jordan à aller buzzer pour sa mission ex avec Shirley. Mais le nordiste ne veut pas tricher ! Cette semaine, les nominations ont lieu par tirage au sort ! Et pour éviter de tenter le destin et finir dans le Sas, les Habitants doivent se battre individuellement… en lapin ! Shirley réalise qu’elle s’est bien fait carotte… Alors que Benjamin va profiter de la soirée confidences pour mettre ses adversaires sur le grill et leur annoncer qu’il va en faire qu’une bouchée… La guerre des clans est officiellement lancée !