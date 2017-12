La Quotidienne du 4 décembre 2017

Voir ou revoir La Quotidienne de Secret Story 11 du 4 décembre 2017 en replay intégral présentée par Christophe Beaugrand en direct et en public. Retour en images sur les dernières actualités des Habitants de la Maison des Secrets. Une grande supercherie a été lancée vendredi : Charlène pense avoir le pouvoir d’éliminer l’un ou l’une des ses co-finalistes pour vivre une finale inédite à trois. Charlène est déjà en surchauffe mais on va frôler le burn-out lorsque la Voix va en rajouter une couche ! Les Habitants décorent déjà le sapin de la Maison pour cette dernière semaine. Nouvelle surprise, les visites de Shirley et de Makao dans la Maison vont déclencher les premiers éclats de rire de la journée. Et dernière épreuve qui oppose les Eagles aux Tigers et dont l’enjeu est terrible : échapper à l’élimination et s’assurer d’aller au bout de l’aventure ! Alors en attendant l’énigme fatidique, quoi de mieux pour se détendre que de chanter faux et très fort dans un micro ? C’est parti pour le karaoké !