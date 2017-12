La Quotidienne du 5 décembre 2017

Voir ou revoir La Quotidienne de Secret Story 11 du 5 décembre 2017 en replay intégral présentée par Christophe Beaugrand en direct et en public. Retour en images sur les dernières actualités des Habitants de la Maison des Secrets. Le compte à rebours est lancé ! Dans deux jours, nous découvrirons qui de Barbara, Charlène, Noré ou Laura remportera cette 11ème saison ! En attendant, la dernière supercherie de la Voix provoque des idées noires et des nuits blanches chez les Habitants, surtout Noré qui se voit potentiellement privé de finale en cas de défaite face aux Ti-gers. Il est loin de se douter qu’une fois de plus, la Voix orchestre tout et a donné une longueur d’avance à Barbara. L’issue, on la connaît, l’énigme est remportée par les filles et Charlène doit, la mort dans l’âme, trahir son grand frère de Marseille ! Mais Noré découvre toutes la supercherie sur le plateau du Débrief et peut immédiatement réintégrer la Maison ! Ca y est, l’esprit de Noël est dans la Maison ! Les couples Alain et Laura, et Kamila et Noré, sont reformés et le sapin est décoré. Au programme, danse collé serré pour les couples, danse devant le miroir pour les filles seules et surtout, surtout, de magnifiques déclarations d’amour…