La Quotidienne du 6 décembre 2017

Voir ou revoir La Quotidienne de Secret Story 11 du 6 décembre 2017 en replay intégral présentée par Christophe Beaugrand en direct et en public. Retour en images sur les dernières actualités des Habitants de la Maison des Secrets. Soulagés d’être tous les 4 en finale, les derniers candidats sont aux anges ! Rien ne viendra entacher leur joie d’être les finalistes de cette aventure. Sauf peut-être un infiltré diabolique prêt à mettre la Maison sans dessus dessous ! Et cet invité, c’est Christophe Beaugrand lui-même ! D’autres candidats sont conviés par la Voix : Jordan, Cassandre et Lydia vont être bien reçus ! La Voix propose aux Habitants de répéter leur discours de victoire. Souvenirs, Souvenirs… Chacun revient un peu sur son aventure : Laura en profite pour avoir une pensée pour Marie, Noré n’oublie pas le nom de Kamila dans son discours et cette répétition donne l’envie de gagner à Barbara ! Pour Barbara, le retour de Cassandre et Jordan plombe un peu l’ambiance… Il faut dire qu’ils ne sont pas quittés en très bons termes… Mais c’est avec les meilleures intentions que les 2 anciens candidats sont revenus… Et Barbara va découvrir que c’est sans langue de bois que Cassandre va lui ouvrir son cœur d’or !