La Quotidienne du 6 novembre 2017

Voir ou revoir La Quotidienne de Secret Story 11 du 6 novembre 2017 en replay intégral présentée par Christophe Beaugrand en direct et en public. Retour en images sur les dernières actualités des Habitants de la Maison des Secrets.Ce soir dans la quotidienne, le buzzeur résonne encore dans le Campus des Secrets. Après le buzz de Barbara sur le secret de Charlène et Benoit, c’est au tour de Kamila ! La marseillaise a buzzé le secret d’Alain suite à un indice reçu avec Jordan. Reste à savoir si elle va le confirmer après la confrontation… Pour Marie et Laura la mission continue, et les deux copines s’y donnent à fond ! Un gros clash va retourner toute la maison et les habitants n’y voient que du feu. Marie, alias Terminator, doit faire semblant de choisir l’habitant qu’elle affrontera dans le sas et personne n’a envie de se retrouver face à elle. Elle organise alors un face à face avec ces cibles potentielles, l’occasion de tester certains habitants et de démarrer un énième clash avec sa grande complice Laura. Marie va vite avoir tous les habitants à ses pieds, sauf un… C’est l’occasion pour Alain d’enfiler son costume de chevalier servant et de défendre sa belle, Laura qui semble apprécier le geste…