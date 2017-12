La Quotidienne du 7 décembre 2017

Voir ou revoir La Quotidienne de Secret Story 11 du 7 décembre 2017 en replay intégral présentée par Christophe Beaugrand en direct et en public. Retour en images sur les dernières actualités des Habitants de la Maison des Secrets. C’est la dernière Quotidienne de Secret Story 11 ! Cela fait 14 semaines que les étudiants ont fait leur rentrée sur le Campus des Secrets. Ce soir, Laura, Noré, Charlène ou Barbara sera élu grand gagnant de la saison ! Les candidats vont devoir libérer la Maison des Secrets et c’est le moment pour la Voix de leur faire faire l’état des lieux. Un tour du propriétaire plein de nostalgie pour les finalistes pour qui chaque pièce de la Maison est remplie de souvenirs. Pour la dernière soirée des Habitants, la Voix a réservé à ses finalistes une surprise party disco ! C’est l’occasion pour eux de revivre leurs meilleurs moments dans l’aventure en compagnie de leurs invités, les anciens candidats… Noré, Barbara, Laura et Charlène disent à dieu à la Voix. Une chose est sûre, c’est que l’un d’entre eux verra son rêve se réaliser ce soir ! Alors qui succèdera à Julien ? Qui remportera le chèque de 100 000 euros ? Après 14 semaines d’aventure, nous connaitrons le nom du gagnant de Secret Story 11ce soir dans la finale dès 21h sur NT1.