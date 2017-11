La Quotidienne du 7 novembre 2017

Voir ou revoir La Quotidienne de Secret Story 11 du 7 novembre 2017 en replay intégral présentée par Christophe Beaugrand en direct et en public. Retour en images sur les dernières actualités des Habitants de la Maison des Secrets.Ce soir dans la quotidienne, c’est une tradition dans Secret Story, chaque année se tient la cérémonie des « Secrets d’Or ». Le principe est simple, les habitants votent pour élire le plus sexy, la meilleure chute, le plus naïf, etc. Mais le Secret d’or qu’il ne faut surtout pas avoir, c’est celui de l’habitant le plus hypocrite. Et pas de chance pour Laura qui se voit remettre le prix et sur le Campus des Secrets il y a du clash en perspective… L’occasion pour la jolie brune de s’entraîner avant sa fausse bagarre avant sa meilleure amie, Marie. Une dispute violente éclate entre elles et même s’il s’agit bien d’une mission, les réactions des autres habitants sont bien réelles… Certaines vont faire chaud au cœur de Laura, mais pour d’autres les masques tombent. En tout cas, une chose est sûre, la supercherie est bel et bien réussie ! Dommage pour Noré, déjà en train de jubiler…