La Quotidienne du 8 novembre 2017

Voir ou revoir La Quotidienne de Secret Story 11 du 8 novembre 2017 en replay intégral présentée par Christophe Beaugrand en direct et en public. Retour en images sur les dernières actualités des Habitants de la Maison des Secrets.Ce soir dans la quotidienne de Secret Story, après la fausse exclusion temporaire de Laura la veille, la Maison se réveille dans l’attente de la sanction de la Voix… Mais l’ambiance n’est pas la même à tous les étages. En bas, Jordan est plutôt ravi et il ne se prive pas pour dire à Marie tout ce qu’il pense de mal de Laura, sa meilleure amie dans la vie. Noré, le parrain du clan d’en bas est plus mesuré, il voit dans Marie une alliée de plus. Les candidats peuvent se changer les idées grâce à une mission collective pour tenter de remporter un indice sur l'étudiant de son choix. Mais pour gagner les habitants vont devoir avoir le cœur bien accroché… Barbara a des haut-le-cœur, Marie crée des alliances à contrecœur et Alain a le cœur gros, depuis le départ simulé de sa belle, Laura. Mais la cannoise n’est pas loin ! Depuis la Tour de Contrôle, elle peut tout voir et surtout tout entendre… Et certaines choses lui restent un peu en travers de la gorge ! Heureusement à travers la soirée confidence, elle va pouvoir forcer les étudiants à passer à table…