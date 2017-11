La Quotidienne du 9 novembre 2017

Voir ou revoir La Quotidienne de Secret Story 11 du 9 novembre 2017 en replay intégral présentée par Christophe Beaugrand en direct et en public. Retour en images sur les dernières actualités des Habitants de la Maison des Secrets.Ce soir dans la quotidienne, les nominations ont relancé la guerre des clans dans la Maison… Et chacun tente de mettre de l’ordre dans ses rangs. Barbara, chef de la Team Laura s’occupe du bienêtre de son unique soldat Alain. Alors que le général Noré du clan d’en bas, craint une désertion dans ses rangs et réunit ses troupes pour être sûr que l’objectif est clair pour tout le monde : il faut sauver le soldat Jordan ! Pour remporter un pouvoir exceptionnel, Laura doit s’infiltrer dans la maison pour récupérer une clé cachée… Marie, sa complice pour cette mission exceptionnelle, doit faire diversion, car si son amie se fait repérer elle risque une nomination ! La pression est à son comble pour les deux filles… Alain, lui, en a plein les bottes, depuis le départ de Laura il n’a qu’une envie : rendre les armes. Heureusement sa coach Barbara est là !