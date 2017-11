Rancunière, Laura tourne la page Barbara

Semaine compliquée pour Laura au sein du Campus : son histoire avec Alain est en stand by, son amie Marie a fait son entrée dans la tour de contrôle, son secret est en grand danger et depuis hier, elle se sent trahie par Barbara, qu'elle a longtemps soutenue. Après un Sexy Ménage endiablé, Barbara et Alain ont remporté un indice capital sur le secret de Benoît. Quelques minutes plus tard, Barbara s'est précipite dans le confessionnel pour buzzer et donner à La Voix l'intitulé exact du secret de Charlène et Benoît sans consulter Laura qui ne le digère toujours pas.