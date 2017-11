Le rapprochement stratégique de Marie fait halluciner Alain !

Alain ignore parfaitement que Laura et Marie sont en mission. Les deux meilleures amies ont simulé un clash qui a dégénéré et conduit à l'exclusion définitive de Laura pour comportement violent. Alain est vert de rage contre Marie. Alors quand cette dernière, sur les conseils de Laura, cachée en pièce secrète, lui propose une alliance stratégique, pas surprenant que monsieur hallucine et l'envoie dans les roses. - Extrait de la Quotidienne de Secret Story 11, diffusée le mercredi 8 novembre 2017 à 18h20 sur NT1.