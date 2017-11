C'est la pagaille dans la Maison des Secrets. Un lisseur qui disparaît, des chaussures qui se volatilisent, du sel dans le café… le campus est sans dessus dessous. Cette semaine, Laura et Noré ont pour mission de devenir les cancres du Campus et de piéger les Habitants. Et ça marche ! Barbara comprend qu'il se passe quelque chose de louche et que l'un d'entre eux est en mission… Mais qui ?