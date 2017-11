Le repas tourne au fiasco !

Le repas avec les proches de Noré et Kamila a tourné au fiasco hier soir. Marjane et Naoel ont profité du repas pour régler leurs comptes à Laura et lui dire tout ce qu'elles pensent d'elle en toute franchise. En effet, elles l'ont accusée d'être arrogante et hypocrite. Le ton est vite monté entre elles et Kamila a du intervenir avant que Laura ne quitte la table. Déçus par la tournure des événements, Noré et Kamila s'isolent avec leurs sœurs pour faire le point et calmer les esprits.