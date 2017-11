Le résumé de la journée du 11 novembre

Encore une journée riche en événements aujourd'hui dans le Campus des Secrets. Après la scène de la fausse rupture et de la fausse révélation de la mission, surjouée et peu crédible, Charlène et Benoît doivent se reprendre qu'ils veulent réussir leur mission séparation. Depuis le départ de Jordan, Noré et Kamila sont en pleine dépression. Malgré le soutien de Barbara et Alain, le couple Marseillais a du mal à oublier leur ami, éliminé par les votes du public face à Noré et Shirley.