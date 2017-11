Le résumé de la journée du 14 novembre

Encore une journée riche en événements aujourd'hui dans le Campus des Secrets. La Voix a proposé aux Habitants de s'affronter dans un jeu qui opposera les deux clans. Le principe est simple : mettre sans dessus dessous la chambre du clan adverse. Après avoir évoqué des rêves de fiançailles et laissé planer le doute à ce sujet, Alain choisit finalement Shirley pour approfondir le sujet tout en finesse. Ce dernier profite aussi d'une question posée lors de la soirée confidences, pour adresser à Laura une nouvelle déclaration d'amour. De son côté, Laura clôture cette séance riche en confrontations musclées. Et, une nouvelle fois, c'est Charlène et Benoît qui se retrouvent au centre des débats.