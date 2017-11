Le résumé de la journée du 15 novembre

Shirley et Barbara sont les nominées de la semaine ! L'échec du clan des Tigers lors de l'épreuve des poutres infernales a rendu les nominations définitives. Une défaite amère et difficile à encaisser pour Barbara qui s'emporte contre les Eagles, n'hésitant pas à la narguer. Plus tard, la pression redescendue, Barbara oublie cet accès de colère en twerkant telle Nicki Minaj. C'est sexy ! Puis, c'est une première dans l'histoire de Secret Story, La Voix interrompt la mission rupture de Charlène et Benoît sous la demande des autres Habitants de la Maison des Secrets, qui ne pouvaient plus supporter leur mauvais jeu d'acteur. Les jours passent, mais ils ne se ressemblent pas dans Secret Story 11, définitivement !