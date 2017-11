Le résumé de la journée du 18 novembre

Encore une journée riche en événements aujourd'hui dans le Campus des Secrets. La Voix offre la possibilité à Laura et Alain d'inviter deux autres candidats à leur escapade romantique loin du Campus des Secrets. Une première dans toute l'histoire de Secret Story. Depuis son arrivée dans la Maison des Secrets, Vivian est très critique sur le jeu et la personnalité du couple que forme Charlène et Benoît. Le finaliste de la saison 8 de Secret Story leur reproche de suivre sagement Noré et Kamila depuis le début de l'aventure. Des accusations qui commencent à sérieusement agacer Benoit.