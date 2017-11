Le résumé de la journée du 19 novembre

Que s'est-t-il donc passé ces dernières 24h dans la Maison des Secrets ? Encore une journée riche en rebondissements pour les Habitants. Laura et Alain préparent activement leur dîner romantique et se demandent qui ils vont bien pouvoir inviter… Après le refus de Noré, ils font une proposition à Benoît. Sarah et Vivian apprennent à connaître les Habitants et continuent de les tester en les soumettant à des dilemmes. Mais ces derniers tournent au vinaigre et un clash éclate entre Laura et Noré...