Le résumé de la journée du 1er décembre

Noré, Charlène, Laura et Barbara sont les finalistes de cette incroyable saison. Que d'émotions pour Charlène ! Avec Noré, son allié des Eagles, elle danse et exulte dans la salon alors que Barbara et Laura pleurent le départ d'Alain. Les Habitants ne sont cependant pas au bout de leurs surprises. En effet, La Voix annonce qu'un habitant va quitter la Maison des Secrets. Pour la première fois de l'Histoire de Secret Story, la finale ne se jouera pas à 4 mais à 3. Une surprise n'arrivant jamais seule, Benoit et Benjamin font leur retour dans le Campus des Secrets.