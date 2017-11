Le résumé de la journée du 2 novembre

Le prime spécial Halloween a provoqué de nombreux remous parmi les Habitants. L'entrée de Marie, la meilleure amie de Laura, dans la Maison des Secrets a fait monter la pression d'un cran. Shirley et Jordan règlent encore leurs comptes lors d'un clash dont ils ont le secret. Tandis que la solidarité au sein du clan des « Eagles » semble peu à peu se fendiller. Entre les deux couples Noré/Kamila et Charlène/Benoît, le torchon brûle. Quant à Laura et Alain, ils semblent sur le point de rompre définitivement...