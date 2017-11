Le résumé de la journée du 20 novembre

Que s'est-il passé ces dernières 24h dans la Maison des Secrets ? Des clashs, de l'amour et un peu de jalousie… c'est le cocktail détonant qui a rythmé la vie des Habitants en ce lundi 20 novembre. Laura, Alain, Barbara et Benoît ont quitté la Maison des Secrets le temps d'un dîner romantique. Une sortie qui n'a pas manqué de réveiller la jalousie de Charlène. Malgré la (fausse) demande en mariage d'Alain et une soirée idyllique, Laura est en colère contre son amoureux : elle lui en veut de rigoler avec Noré après le clash qui les a opposés.