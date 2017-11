Le résumé de la journée du 21 novembre

Cette nouvelle journée dans la Maison des Secrets a marqué la dernière ligne droite pour les Habitants, la dernière occasion de prouver à Sarah et Vivian qu'ils sont de grands joueurs et qu'ils méritent donc les cartes de Maîtres des Nominations que les deux anciens ont en leur possession. Pour cela, les candidats ont tout donné, relevant les défis lancés par Sarah et Vivian, quitte à se mettre leurs petits camarades à dos. Mais cela aura-t-il suffi pour convaincre ? Retrouvez les moments forts de la journée du 21 novembre.