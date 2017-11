Le résumé de la journée du 23 novembre

En cette nouvelle journée dans la Maison des Secrets, il y avait des supercheries à tous les étages. Laura et Alain ont ainsi continué à préparer leur faux mariage, choisissant robe de mariée et costume et désignant leurs témoins. Le grand amour n'était en revanche pas au programme pour Kamila et Sarah. Les deux jeunes femmes continuent à faire croire qu'elles se détestent et multiplient les faux clashs. Les nominations sont, elles, en revanche 100 % vraies. Et Barbara, Charlène et Benoît ont peut-être vécu leur dernière soirée dans la Maison des Secrets.