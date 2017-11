Le résumé de la journée du 24 novembre

Les choses sérieuses commencent pour les six candidats toujours en course dans Secret Story 11. Barbara, Charlène, Kamila, Laura, Alain et Noré viennent en effet d'accéder à la demi-finale. Mais ce n'est qu'un début. La Voix vient en effet de mettre en jeu une place en finale. Malgré l'enjeu de taille pour les Habitants, la vie continue dans la Maison des Secrets avec ses clashs, ses enquêtes, ses histoires d'amour déçues et ses amitiés trahies. Retrouvez les moments forts de la journée du 24 novembre.