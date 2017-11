Le résumé de la journée du 25 novembre

L'ambiance n'était pas au beau fixe lors de cette nouvelle journée dans la Maison des Secrets. En froid depuis jeudi soir, Laura et Alain continuent de s'ignorer… et même de se disputer. Et pour ne rien arranger, Laura s'en prend à son chéri dans le cadre de sa mission cancre. Pourtant, même si leur histoire de coeur secoue la Maison, les Habitants n'en oublient pas la chasse aux secrets en s'intéressant de près à Barbara. Retrouvez les moments forts de la journée du 25 novembre.