Le résumé de la journée du 27 novembre

Encore une journée riche en évènements dans la Maison des Secrets. La Voix a une excellente nouvelle pour les habitants : toute la semaine leurs proches vont venir leur rendre visite et les soutenir en vue de la demi-finale. Hier soir, c'est le frère d'Alain, Davy et Max, le meilleur ami de Laura qui ouvrent le bal. La Voix profite de la visite des proches des habitants dans la Maison des Secrets pour confier une mission exceptionnelle à Barbara : pour 500 euros, la jeune Parisienne doit se lancer dans une véritable opération séduction avec Davy, le frère d'Alain. La Voix a confié une mission exceptionnelle à Laura et Noré cette semaine : devenir les cancres du Campus et de piéger les Habitants.