Le résumé de la journée du 27 octobre

Encore une journée riche en événements aujourd'hui dans le Campus des Secrets. Lors du prime, Noré a eu la possibilité de délester son épouse Kamila de la nomination à vie qui pèse pour la donner à Jordan. Après son élimination de Secret Story, Cassandre a offert un joli cadeau à sa grande copine Barbara. Ou plutôt deux jolis cadeaux : un retrait de 1000 euros sur sa cagnotte et un indice sur son secret. Charlène informe Noré et Kamila de sa mission et découvre la croix de La Voix… sous les yeux de Jordan. Noré veut protéger Charlène et Benoît toute cette semaine sans l'intervention de Shirley. Excédé, le mari de Kamila ne met pas vraiment les formes pour recadrer la jeune femme.