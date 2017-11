Le résumé de la journée du 28 novembre

Après les visites de Max et Davy, La Voix a une excellente nouvelle pour deux autres habitants : Noré et Kamila. Naoel la sœur de Noré et Marjana, la sœur de Kamila font leur entrée dans la Maison des Secrets. C'est une énorme surprise que la Voix leur a préparés avant la demi-finale de jeudi soir. A l'instar de Noré et Kamila, leurs sœurs n'ont pas leurs langues dans la poche. Les deux sœurs critiquent ouvertement Laura, la qualifiant d'arrogante. Cette dernière peut compter sur Alain. Les deux tourtereaux, désormais réconciliés, profitent d'être à l'écart, pour faire le point. Chacun fait son mea culpa pour tourner définitivement la page…