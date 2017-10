Le résumé de la journée du 28 octobre

Encore une journée riche en événements aujourd'hui dans le Campus des Secrets. Barbara et Benjamin ont décidé hier de faire un break. Alors qu'ils viennent de passer leur première nuit dans la Love Room, Barbara et Benjamin préfèrent en rester là pour l'instant. Quelques minutes plus tard, alors que Barbara se repose dans la Love Room, Benjamin la rejoint en mode câlin, retirant même son t-shirt. Barbara ne répond pas à ses caresses, fait semblant de dormir avant de lui tourner le dos. Shirley a remarqué que Jordan se repose seul dans la chambre du bas. C'est le moment idéal pour lui tendre un piège.