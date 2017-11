Le résumé de la journée du 29 novembre

Noré a dû mettre Kamila dans le sas ce soir, pour se qualifier pour la finale de Secret Story 11. C'est Charlène qui est nominée aux côtés de Kamila. Et alors que Charlène vient d'apprendre sa nomination, le coup de grâce va lui être apporté quand elle découvre que lors de sa possible dernière soirée sur le Campus, ce n'est pas elle mais bien Barbara qui va recevoir la visite d'un proche. La nouvelle est accueillie avec le plus grand enthousiasme par Barbara, qui prend plaisir à lui faire visiter les lieux avant de partager un dîner en sa compagnie et en présence des autres Habitants. Mais aujourd'hui, Charlène s'est vue offrir un cadeau par La Voix : la visite de sa maman. Cette dernière a tenu à faire le déplacement et à rendre visite à sa fille dans la Maison des Secrets à quelques heures de son passage dans le sas.