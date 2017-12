Le résumé de la journée du 3 décembre

Que s'est-il donc passé ce dimanche 3 décembre dans la Maison des Secrets ? A quelques jours de la finale, Noré, Charlène, Barbara et Laura ne sont pas sereins. Et pour cause, la dernière supercherie de la Voix les angoisse chaque jour un peu plus. Persuadés que Charlène a bien le pouvoir d'éliminer l'un d'entre eux, ils appréhendent tous cette décision. D'autant que la Voix a décidé de jouer encore un peu plus avec leurs nerfs en décidant de les soumettre à une ultime épreuve. Les Eagles et les Tigers vont devoir s'affronter une dernière fois afin d'éviter l'élimination.