Le résumé de la journée du 3 novembre

Encore une journée riche en événements aujourd'hui dans le Campus des Secrets. Benoît et Charlène convoquent Kamila dans la salle de bain pour une ultime explication. Rejointe par Noré, Kamila se défend et s'énerve face aux attaques du couple. Désemparé et triste, Alain avoue qu'il est en train de tomber amoureux de Laura malgré la séparation. Le secret de Laura est en grand danger. L'indice offert par Benjamin, l'arrivée de Marie, les soupçons de Noré et Jordan sur leurs tatouages… sont autant d'éléments qui rendent vulnérable le secret de Laura. La jeune femme doit réagir et passe à l'attaque.