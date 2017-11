Le résumé de la journée du 30 novembre

Kamila face à Charlène : ce sas ressemblait à un duel de David contre Goliath. Et pourtant, les fans de Charlène se sont manifestés massivement pour sauver leur protégée. Et s'il y a bien un Habitant qui est encore plus sonné que les autres, c'est bien son époux Noré qui, dans un excès de confiance, a envoyé sa femme dans le sas, persuadé qu'elle éliminerait aisément Charlène. Peu après son départ surprise, Kamila, éliminée par le public au profit de Charlène, a tenu à adresser une lettre à Noré. Assommé par les mots de Kamila, Noré sombre à nouveau dans la déprime. Alain et Laura, à la veille de cette ultime élimination du jeu, sont gagnés par le doute. Et si Alain et Laura voyaient finalement partir en fumée leur rêve d'aller en finale de Secret Story 11 ensemble ?