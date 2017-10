Le résumé de la journée du 30 octobre

Encore une journée riche en événements aujourd'hui dans le Campus des Secrets. Que s'est-il donc passé ces dernières 24h dans la Maison des Secrets ? La tension monte peu à peu dans Secret Story. Telle une araignée, Barbara continue de tisser sa toile autour de Jordan. Charlène et Benoît prennent de plus en plus de risques avec leur secret. Suite au premier tirage au sort, Benjamin se retrouve nominé. Quant à Noré, il a de grandes chances de l'être à son tour. Sanctionné par la Voix après son clash avec Alain, il reçoit une énorme pénalité pour le prochain tirage au sort…