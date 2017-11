Le résumé de la journée du 31 octobre

Que s'est-il passé ces dernières 24h dans Secret Story ? Barbara continue de berner Jordan qui croit dur comme fer que sa camarade est bien l'ex de Shirley. Mais après le buzz et la révélation du faux secret, la supercherie continue... Les anciens se liguent contre les nouveaux pour les nominations. Et Benjamin et Shirley se retrouvent donc sur le banc des nominés. Les deux nouveaux déçus du comportement de leurs camarades promettent de se venger. Retour sur les temps forts de la journée du mardi 31 octobre au sein de la Maison des Secrets...