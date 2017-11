Le résumé de la journée du 5 novembre

Encore une journée riche en événements aujourd'hui dans le Campus des Secrets. Laura et Alain se retrouvent dans la chambre du haut pour se faire quelques papouilles qui vont rapidement se transformer en un long et sensuel massage après quelques confidences sur le cas Barbara. Laura et Benoît ne sont pas les plus dangereux vu les pistes qu'ils avancent sur le secret de Barbara. Pour Benoît, elle est une ancienne otage alors que pour Laura, elle a un lien avec La Voix.