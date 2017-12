Le résumé de la journée du 6 décembre

A 24 heures de la la grande finale de la 11e édition de Secret Story, les finalistes continuent de vivre des moments riche en émotions au sein de la Maison des Secrets. Après le départ de Kamila et Alain, c'était au tour de Jordan, Cassandre et Lydia de faire leur grand retour dans le Campus. Mais Charlène, Noré, Laura et Barbara leur ont réservé une petite surprise. Cassandre en a profité pour présenter ses excuses à Barbara. Et elle a souhaité plein de bonheur à Laura pour son histoire avec Alain. Mais les finalistes n'en oublient pas pour autant l'enjeu de la finale…